Našli drugi del Prigožinovega letala. Lokacija potrjuje, da ga je razneslo v zraku? #vŽivo SiOL.net Danes so našli drugi del letala ustanovitelja Wagnerja Jevgenija Prigožina, ki je strmoglavilo v sredo popoldne. Lokacija, kjer so našli drugi del letala-krila in podvozje, bi lahko bila zelo pomembna za preiskavo vzroka letalske nesreče. Razdalja med lokacijama, kjer so našli oba večja dela letala namreč pomeni, da je možno, da se je letalo na dvoje prelomilo visoko v zraku, kar pa bi lahko bila posledica eksplozije v zraku.

