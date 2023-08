Piše: Moja Dolenjska Vladni načrti za financiranje obnove po poplavah počasi dobivajo obrise. Čeprav je premier Robert Golob posredno zatrjeval, da bodo najprej postrgali vsepovsod, kjer se bo dalo in šele nato uvajali nove davke, je novi davek očitno dejstvo, in to še preden se je vlada sploh temeljito lotila iskanja denarja. Kot je namreč včeraj povedal minister za delo iz vrst Levice Luka Mesec ...