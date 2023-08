Zelena je letos modna in ravno tako je modno biti prijazen do okolja. Huawei je oboje združil v telefonu nova 11 Pro. Kako? S kombinacijo mehkega, a odpornega veganskega usnja v zeleni barvi in reliefnimi logotipi iz črk družine »nova«. Nastala je zanimiva vizualna podoba, ki jo nadgrajuje še obroč kovinskega sijaja okoli izbočenega dela hrbtišča z objektivoma dveh zadnjih kamer. Prav ste slišali. ...