Zadnji teden v avgustu bo Maribor v znamenju sodobnega plesa in performativnih umetnosti. Letošnja 17. edicija festivala Platforma sodobnega plesa z mednarodno udeležbo se bo odvila od 26. do 31. avgusta. V žanrsko razgibanem programu se bodo predstavili uveljavljeni plesni ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Na več prizoriščih se bo zvrstilo skupno 16 dogodkov, ob osrednjem festivalskem programu, ...