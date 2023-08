Čustveno slovo dragulja Olimpije in slovenskega nogometa SiOL.net "Včeraj popoldne sem izvedel, da bo to moja zadnja tekma za Olimpijo. Bilo je težko, navijači ti vsi pojejo, potem sicer pozabiš to med tekmo, ampak ko je sodnik zapiskal konec, je bilo spet zelo težko zame,'' je Svit Sešlar opisoval čustva, ki so ga prevevala po zadnji tekmi v dresu Olimpije. Z zmaji je izgubil proti Qarabagu (0:2), zdaj pa se seli v Turčijo.

Sorodno