Na območju Polzele so policisti obravnavali nesrečo pri delu v kateri se je poškodoval moški. Policisti so ugotovili, da je moški doma pral streho na hiši pri tem pa se mu je utrgal snegobran, tako da je padel z višine okoli 3 metrov in se huje telesno poškodoval. Tuja krivda je izključena, policisti bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Celje. Ele...