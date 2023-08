Mednarodna noč netopirjev (MNN) poteka vsako leto zadnji konec tedna v avgustu že od leta 1997. Pri letošnjem, 26. in 27. avgusta, sodeluje že več kot 30 držav.

MNN ozavešča javnost o biologiji, pomenu in varstvu netopirjev ter njihovih habitatov preko različnih aktivnosti, kot so predavanja, razstave in vodeni sprehodi s poslušanjem ter opazovanjem netopirjev. Netopirjev je na svetu več kot 1400 ...