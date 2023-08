Spletne platforme, kot so Facebook, X, TikTok, Amazon in Google, morajo od danes v Evropski uniji upoštevati strožja pravila, namenjena večji zaščiti uporabnikov. Platforme so z namenom prilagoditve novim pravilom uvedle številne spremembe, v Bruslju pa zagotavljajo, da bodo upoštevanje zakonodaje pozorno spremljali.