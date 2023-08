Sestra in brat Maček brez vidne uvrstitve v Bakuju SiOL.net Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojila 28. mesto na mešani ekipni tekmi v trapu. Sestra in brat iz Prekmurja sta zadela 132 od 150 letečih tarč.