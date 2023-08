Beletrina načrtuje digitalno knjižnico za pretok izkušenj, vedenj in znanj v založništvu RTV Slovenija Založba Beletrina je v okviru razpisa European cooperation projects postala koordinator evropskih projektov ThinkPub, ki bo vzpostavil digitalno knjižnico, in Novel Europe, v sklopu katerega bodo izdali prevode 12 knjig iz 12 jezikov.

Sorodno