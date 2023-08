Galerije in muzeje lani obiskala skoraj četrtina manj obiskovalcev kot v letu pred epidemijo RTV Slovenija Lani so muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji pripravili 1005 razstav. Ogledalo si jih je skoraj 2,2 milijona obiskovalcev oz. povprečno 5900 na dan. V primerjavi z letom 2019 je to za skoraj četrtino manj obiskovalcev.

