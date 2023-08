'Na sodišču nisem lagal, gre za očitne neresnice in zlonamerne navedbe' 24ur.com V. d. generalnega direktorja Policije Senad Jušić se je odzval na poročanje nekaterih medijev, da naj bi v preteklosti lagal pred sodiščem. Slednje je ostro in odločno zavrnil: "Na sodišču nisem lagal, gre za očitne neresnice in zlonamerne navedbe." Odzivu pa je priložil tudi odločitvi dveh pravosodnih organov, ki sta odločila, da v konkretnem primeru ni zaznati znakov krive izpovedbe ali drugih ...

