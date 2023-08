Predsednica države Nataša Pirc Musar je v Ljubljani sprejela generalnega sekretarja Mednarodne federacije Rdečega križa (IFRC) in Rdečega polmeseca Jagana Chapagaina ter regionalno direktorico IFRC Birgitte Bischoff Ebbesen. Govorili so predvsem o uničujočih poplavah in vlogi humanitarnih organizacij pri sanaciji in pomoči prebivalstvu. Chapagain se je že pred tem srečal s slovenskim rdečim križe ...