Mateja Šereg pogumno v tekmovanje: Ničesar me ni strah 24ur.com Mateja Šereg je odraščala na kmetiji, zato na posestvo prihaja z izkušnjami in brez strahu. Njen cilj je zmaga, kajti z denarno nagrado bi rada uresničila svoje želje in želje svojega sina. Odločna natakarica pravi, da ne bo tiho, če se bo komu godila krivica.

