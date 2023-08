Aretirali zobozdravnika in asistentko: po puljenju zoba umrla pacientka 24ur.com Kako nevarne so ponarejene diplome, kaže nedavni primer s Kosova. Ženska je obiskala zasebnega zobozdravnika, ki ji je izpulil zob. Po posegu pa je zaradi neustrezne metode zdravljenja pacientka umrla pred ordinacijo. Lokalna policija je zobozdravnika in njegovo asistentko aretirala, med preiskavo pa so ugotovili, da sta delala brez ustreznih dovoljenj. Zobna asistentka, ki je imela ponarejeno di...

