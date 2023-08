Soteska Vintgar praznuje 130 let: priredili slavnostno akademijo, prihaja tudi zbornik RTV Slovenija Soteska Vintgar letos praznuje 130. obletnico odkar so vanjo začeli organizirano hoditi turisti, s tem pa velja za eno naših prvih in danes tudi v svetu bolj poznanih naravnih znamenitosti, ki jo je država razglasila tudi za spomenik državnega pomena.

