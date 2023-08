Poletni meseci so vedno čas, ko komarji predstavljajo precejšnjo nadlego in ljudje tudi v lekarnah iščejo sredstva za zaščito pred njimi oziroma preprečevanje in celjenje pikov. Po besedah Marine Urbanc iz Celjskih lekarn pa letos, še posebej v zadnjih 14 dneh, opažajo, da je povpraševanja bistveno več. Kot pravi, se ljudje pritožujejo, da je komarjev čedalje več. Uradnih podatkov na podlagi vzorč ...