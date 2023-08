Evropska komisija je danes odobrila prvo cepivo za zaščito starejših odraslih in dojenčkov pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Cepivo Abrysvo, ki ga proizvaja podjetje Pfizer, ščiti dojenčka do šest mesecev po porodu. V Bruslju poudarjajo, da je to pomembno, ker je RSV glavni vzrok hospitalizacij v EU pri otrocih. “To je naše prvo cepivo RSV, ki ga je odobrila EU in ki ne ščiti ...