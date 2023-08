Pirc Musar novim veleposlanikom naložila, naj gradijo mostove z drugimi državami RTV Slovenija Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela novoimenovane veleposlanike in veleposlanici, ki odhajajo na mesta v tujino, in jim naložila, naj gradijo trdne mostove med Slovenijo in drugimi državami.