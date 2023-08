Dobrodelna Marcelova tržnica za paliativno oskrbo otrok 24ur.com Pogačarjev trg v Ljubljani bo to nedeljo gostil dobrodelno Marcelovo tržnico. Na njej bodo zbirali denar za podporo neozdravljivo bolnim otrokom in njihovim družinam, ki jih oskrbuje tim za paliativno oskrbo otrok Pediatrične klinike v Ljubljani. Prav ta ekipa zdravnikov, medicinskih sester in drugih strokovnjakov za pediatrično paliativo je stala ob strani tudi mladi družini, Tjaši, njenemu part...

