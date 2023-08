Viziji soočata Asta Vrečko in Miha Kordiš Dnevnik Novi sestavi sveta stranke Levica sta se v petek predstavila kandidata za koordinatorja stranke Asta Vrečko in Miha Kordiš. Pred internimi volitvami se napetosti med provladno in aktivistično linijo stopnjujejo. Odločitev bo padla septembra.

