V živo: Tottenham na prvo mesto, Arsenal ostaja neporažen? SiOL.net Po uvodnih dveh krogih angleške premier lige so neporažene samo tri ekipe: Brighton, Manchester City in Arsenal. Tretji krog sta v petek odprla Chelsea in Luton Town. S 3:0 so prvo zmago sezone dosegli Londončani. Tottenham je v soboto z 2:0 premagal Bournemouth in se povzpel na prvo mesto (sedem točk).