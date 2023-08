Slovenec, ki je tudi brez Dončića pisal zgodovino Sportal "Sicer se niti takrat niti potem kasneje nismo uspeli s prvenstev vrniti z medaljo, smo pa postavili Slovenijo na ta večji košarkarski zemljevid. To so bili pomembni premiki, na katere pogosto kar pozabimo," se svojega prvega nastopa na svetovnem prvenstvu leta 2006 in debiju Slovenije spominja nekdanji košarkar in gost sobotnega intervjuja Boštjan Nachbar.

