Kakšna usoda čaka tiste, ki so zaradi poplav ostali brez strehe nad glavo? 24ur.com Bodo morali zapustiti svoje kraje in za seboj pustiti življenje, ki so si ga tam ustvarili? Okoli 500 stanovanjskih objektov je neprimernih za bivanje, 34 je povsem porušenih in sploh še ni jasno, koliko jih potrebuje sanacijo. Konec tedna je župan Braslovč družine in domačine, skupaj 150 hiš, postavil pred dejstvo – treba se bo odseliti. Medtem ko so ponekod na Koroškem še vedno brez pitne vode,...

