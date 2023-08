"Marsikdo ne verjame, kaj se pri nas dogaja" zurnal24.si Zgolj na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti s srede na četrtek (23. in 24. avgust 2023) obravnavali 350 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma pri sebi niso imeli ustreznih dokumentov za bivanje v Republiki Sloveniji. Zato smo se s fotografskim objektivom namenili v obmejni kraj Rigonce in preverili, kakšno je stanje tam.