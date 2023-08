Na pomoč na Koroško tudi brigadirji iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije N1 Že nekajkrat od začetka ujme so pri odpravljanju posledic naravne nesreče na Koroškem pomagali tudi brigadirji iz Medobčinskega društva brigadirjev Koroške. Danes pa se jim bodo na delovni akciji v Mežici in Črni na Koroškem pridružili tudi kolegi iz Makedonije in BiH. Skupno jih bo okoli 70.

