Poljub na SP po celem svetu razvnel debato o seksizmu in feminizmu Maribor24.si Španske nogometašice so se v zvezi z afero “poljub” odločile za stavko. Nogometna zveza Španije na čelu z glavnim akterjem zgodbe predsednikom Luisom Rubialesom grozi s tožbami. Incident s finala ženskega nogometnega SP je razvnel debato o seksizmu in izkoriščanju položaja moči. Dogodek naj bi bil le kapljica čez rob Javnost je v petek pričakovala odstop predsednika Rubialesa, ki pa je to zavrnil. ...

