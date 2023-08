Sobotna in nedeljska noč tradicionalno v znamenju netopirjev STAznanost Zadnji vikend v avgustu tradicionalno zaznamuje mednarodna noč netopirjev, s katero se javnost ozavešča o pomenu in varstvu teh sesalcev ter njihovih habitatov. V Sloveniji živi 32 vrst netopirjev, ki jim pomemben življenjski prostor predstavljajo stavbe kulturne dediščine. Aktivnosti v okviru noči netopirjev bodo potekale do 15. septembra.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Kaja Juvan

Tamara Zidanšek