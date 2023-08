Informacijska pooblaščenka: Dostavljalci hrane v Ljubljani oštevilčeni brez pravne podlage RTV Slovenija Informacijska pooblaščenka je v inšpekcijskem postopku ugotovila, da so identifikacijske številke, ki so jih na zahtevo Mestne občine Ljubljana morali nositi dostavljalci hrane platform Wolt in Glovo, v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

