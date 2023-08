Ruske sile so med obstreljevanjem vasi blizu mesta Kupjansk v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine po navedbah tamkajšnjih oblasti ubile dva človeka in ranile enega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kijevu so sicer že v začetku meseca ocenili, da je Kupjansk trenutno osrednja smer ruske ofenzive. Medtem jer ruska zračna obramba po navedbah tamkajšnjih oblasti sestrelila dva brezpilotna letal ...