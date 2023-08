V Pivoli nameravajo zaradi zajedavca posekati znameniti lipov drevored RTV Slovenija Znameniti drevored v Pivoli, ki stoji v občini Hoče-Slivnica, bodo uredili na novo. Odločili so se, da bodo odstranili vseh 220 lip, ki so večinoma starejše od 150 let. Ker bodo podrta vsa drevesa, okoljevarstveniki potezo označujejo za "okoljski zločin".

