V humanitarnem društvu opozorili na številne zlorabe pomoči SiOL.net Društvo Humanitarček je opozorilo, da v zbirališčih humanitarne pomoči prihaja do številnih zlorab. Po pomoč, namenjeno tistim, ki so jih prizadele poplave, namreč prihajajo tisti, ki jih nedavne poplave niso prizadele, ter odnašajo ogromne količine sredstev in jih prodajajo naprej. Vse, ki so to storili, pozivajo, da stvari vrnejo.

