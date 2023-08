V živo: Koper igra za prvo mesto, Muri tri točke priboril 17-letnik Sportal Vrhunec šestega kroga prve slovenske nogometne lige predstavlja nedeljski derbi med Olimpijo in Celjem, na katerem se bo Albert Riera prvič v Stožicah pomeril proti nekdanjim varovancem, Mario Kvesić pa nekdanjim soigralcem. Kot prva sta se v boj za točke podala Aluminij in Mura (0:1). Koper in Maribor pa imata v soboto priložnost, da skočita na vrh lestvice. Primorci ob 17.30 gostijo Rogaško, Štajerci pa ob 20.15 Domžale. Rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

