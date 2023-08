Piše: Vida Kocjan V noči na 4. avgust je Slovenijo zajela silovita ujma, ki je povzročila številne poplave in proženje plazov. Najhujše je bilo na Koroškem, v Savinjsko-šaleški regiji in na Gorenjskem. Črno na Koroškem je dobesedno odrezalo od sveta, ceste so izginile, številne mostove čez reke je odnesla ali poškodovala narasla voda. Veliko škode je tudi v občini Cerklje na Gorenjskem in v Poljan ...