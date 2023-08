Propad ruske misije na Luno in zmagoslavje Indijcev RTV Slovenija Rusiji je spodletel pristanek na Luni, s katerim so želili obuditi staro slavo sovjetskega vesoljskega programa, Indiji pa je uspel. Slovenski dijak je dobil odmevno mednarodno nagrado. . . . Vse to in še več v 12. posebni izdaji Vesoljskega tednika.

