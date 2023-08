Besni Evenepoel ni varčeval z besedami, velika smola Jumbo-Visme SiOL.net Kakšen začetek Vuelte. Dež je dodobra krojil razplet prvega dne in na koncu povrhu še tema, v kateri so kolesarji divjali po ulicah Barcelone. Lanskoletni zmagovalec Remco Evenepoel je ravno zaradi poznega termina kronometra bentil nad organizatorjem, a je imel vseeno po koncu dneva razlog za veselje, saj je v primerjavi z največjima tekmecema Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom pridobil lepo prednost, ki je nastala kot posledica težavam Jonasa s kolesom.

