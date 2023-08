Da bo preprosto? Kdor je mislil tako, se je zelo motil. #video SiOL.net Žalec je gostil četrti reli državnega prvenstva, ki so ga organizirali prvič in prejel je izjemno dobre ocene. Tekmovalce je navdušila tehnično zelo zahtevna in hitra trasa relija, s katero sta nahitreje opravila državna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2). Čeprav je bil reli kratek, je skrival veliko pasti in predvsem popeskanih ovinkov.

