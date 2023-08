Rusi v zračnem napadu na ukrajinsko prestolnico uničili štiri križarke #vŽivo SiOL.net Rusija je ponoči izvedla zračni napad na Kijev in druge dele Ukrajine, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je njihova protizračna obramba uničila rakete, izstreljene na prestolnico. V napadu so bile uničene štiri križarke, poroča hrvaški portal Index.

