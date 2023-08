Zelenski z ostrim odzivom na grozljivo nesrečo v ukrajinski vojski #vŽivo SiOL.net Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bodo ugotovili vse okoliščine trčenja dveh letal na severu Ukrajine, v kateri so v soboto umrli trije vojaški piloti. "Včeraj se je na nebu nad Žitomirsko regijo zgodila katastrofa. Trije piloti so umrli. Med njimi je bil Andrij Pilščikov, znan po imenu Juice. Bil je ukrajinski častnik in eden tistih, ki je naši državi veliko pomagal. Veliko! Moje sožalje družini in prijateljem, vsem, ki so fante poznali," je dejal.

