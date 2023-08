Nov dan, nova tekma in nove 'čarovnije' Messija v dresu Interja 24ur.com Lionel Messi je v svojem kratkem času pri ameriškem Inter Miamiju preporodil klub. Ko je prišel v Miami, je klub zasedal zadnje mesto v ligi. Od takrat so v svoje vitrine že "pobasali" prvo pokalno lovoriko, vzpenjajo pa se tudi v prvenstvu. Argentinski zvezdnik je na devetih tekmah dosegel enajst golov in dodal še pet asistenc. "Čaral" je tudi na tekmi MLS v New Yorku, ko je njegov Inter iz Miam...