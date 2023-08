VIDEO: Pri Cresu zagorelo plovilo, na njem so bili štirje Slovenci Maribor24.si Kot poroča Morski.hr, je v soboto popoldne pri otoku Cres zagorel sedemmetrski čoln, na katerem so bili štirje slovenski državljani. Vse so rešili, nihče ni bil poškodovan. Kot še poroča portal, se morajo sami javiti v Lučki kapetaniji. Plovilo je potonilo, ni pa prišlo do onesnaženja morja, so sporočile hrvaške oblasti.

