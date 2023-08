Raziskava: Tudi večina papirnatih slamic vsebuje obstojne in potencialno strupene kemikalije RTV Slovenija Belgijski raziskovalci so ugotovili, da papirnate vsebujejo obstojne kemikalije, zaradi katerih niso nujno boljše za okolje in zdravje ljudi od plastičnih slamic. Potencialno strupene kemikalije so odkrili tudi v slamicah iz nekaterih drugih materialov.

Sorodno

Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajmond Debevec

Robert Golob

Primož Roglič

Maruša Mišmaš Zrimšek