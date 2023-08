Rokometaši Trima Trebnje so na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v evropsko ligo na domačem igrišču premagali portugalsko Brago z 31:29 (14:14). Trebanjci so bili 20 minut pred koncem skorajda že v izgubljenem položaju, saj so zaostajali za tri zadetke, v napadu pa bili brez pravih idej, a so se izvlekli in v zaključku preobrnili potek tekme v svojo korist. Povratno srečanje bo v soboto na ...