Pri Cresu zgorel čoln, na katerem so bili štirje Slovenci #video SiOL.net Pri hrvaškem otoku Cres je v soboto popoldne zagorel sedemmetrski čoln, na katerem so bili štirje slovenski državljani. Vse so rešili, poškodovanih pa ni bilo, poroča portal Morski.hr.

Sorodno











Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajmond Debevec

Robert Golob

Primož Roglič

Maruša Mišmaš Zrimšek