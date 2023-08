Papirnate slamice vsebujejo dolgotrajne in potencialno strupene kemikalije 24ur.com Papirnate slamice vsebujejo obstojne in potencialno strupene kemikalije in ni nujno, da so boljše za okolje kot plastične slamice, so ugotovili belgijski raziskovalci. Odkrite koncentracije PFAS so bile sicer majhne in ob upoštevanju dejstva, da večina ljudi slamice uporablja le občasno, večjega tveganja za zdravje ljudi ni, so dejali, a opozorili, da se te snovi v telesu kopičijo.

