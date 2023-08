Včeraj, okoli 8. ure zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni, da je na območju Maribora padel kolesar, ki je telesno poškodovan. Med zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je bil v prometni nesreči sam udeležen 50 letni kolesar, ki pri vožnji s kolesom ni prilagodil hitrosti in je zaradi tega padel. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da je k ...