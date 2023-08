ARSO pred jutrišnjimi neurji poziva k samozaščitnim ukrepom Radio Ognjišče V ponedeljek zjutraj in dopoldne Sloveniji ponovno grozijo neurja z močnimi nalivi, zato je pričakovati hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Zaradi neurejenih vodotokov so najbolj ranljiva območja, ki so jih prizadele poplave v začetku meseca. Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnim ukrepom.



Sorodno









































































































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajmond Debevec

Robert Golob

Primož Roglič

Maruša Mišmaš Zrimšek