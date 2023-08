V dveh zaporednih eksplozijah na bencinskem servisu v bližini romunske prestolnice Bukarešta je pozno v soboto umrl najmanj en človek, še 57 ljudi pa je utrpelo poškodbe, od tega več huje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oseba, ki je umrla, je sicer podlegla infarktu, in ne opeklinam, je danes pojasnilo romunsko notranje ministrstvo. Med 57 poškodovanimi je 39 gasilcev in po dva policista in ...