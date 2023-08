Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili včeraj obveščeni o pogrešanem 87-letniku iz Jesenic. Pogrešan je bil na zadnje viden na Cesti na Bokalce na območju Viča. Policisti so pri iskanju za pomoč zaprosili tudi javnost in objavili fotografje pogrešane osebe. Kot so okoli 13.45 ure danes sporočili policisti, so osebo našli oslabljeno, nudili so ji prvo pomoč. Sporočili so še, da je z osebo vse v redu.