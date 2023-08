Piše: STA

V Arboretumu Volčji potok so v soboto razglasili najboljše mlade cvetličarje. Na evropskem prvenstvu Eurofleurs 2023 je slavil francoski cvetličar, drugi in tretja pa sta bila cvetličarja iz Nemčije oz. Danske. Slovenska predstavnica Maša Troha je bila med 12 tekmovalci sedma, so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).